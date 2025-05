E' un Raffaele Palladino decisamente protettivo nei confronti di Zaniolo quello che ha parlato nel post gara in conferenza stampa:

"I campioni vanno protetti, Nicolò è stato un gran calciatore prima degli infortuni, ora si sta riprendendo, sta trovando continuità con noi e secondo me va protetto perché è un bravo ragazzo. A me dispiace perché è una persona perbene, noi in Italia dovremmo proteggere questi nostri talenti.

Kean? Ha fatto una grande prestazione Moise, ci mancavano le sue caratteristiche davanti. Ha avuto tante occasioni per fare gol, c’è rammarico per la sconfitta però non possiamo buttarci giù.

Il mio cronometro dava 5-6 secondi in più, mi aspettavo che l’arbitro fischiasse una volta che la palla era uscita dall’area. Non c’era polemica, accettiamo il verdetto, oggi è stato così. Ci abbiamo provato fino alla fine, ho cambiato sistema di gioco ma non siamo riusciti a segnare il pareggio. Dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati a giocarci tutto a 20-25 giorni dalla fine, vogliamo arrivare in fondo a tutto. Poi se non ce la faremo saremo pronti ad accettare tutti i giudizi del caso.

Il Betis? Ci aspettiamo un Betis che voglia passare il turno per cui studieremo il piano gara e cercheremo in tutti i modi di passare il turno. Siamo in casa nostra, vogliamo un grande tifo".