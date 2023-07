Il Tottenham sempre più incerto sul futuro di Kane e, per tutelarsi, mette gli occhi anche su un attaccante della Fiorentina

Che Harry Kane sia nel mirino del Bayern Monaco non è ormai una sorpresa, con il club tedesco che vuole strappare l'attaccante inglese al Tottenham a un anno dalla scadenza del contratto. Dal canto suo, Kane, ha fatto sapere alla società londinese che non intende rinnovare, ma che accetterebbe un trasferimento in Germania al posto di essere svincolato la prossima estate.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, i dirigenti degli Spurs si sono messi al lavoro per cercare alternative. Tra i nomi, riporta il Daily Mail, ci sarebbe anche quello di Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina.