Il monito a Palladino: basta esperimenti! Celje agevolato dai troppi azzardi del tecnico: un mini campionato a sette senza margine d'errore

Sette giornate per sette squadre in sette punti (il Milan ha già giocato però): sembra una formula perfetta ma è la descrizione alla corsa europea in cui è coinvolta la Fiorentina. Dall'Atalanta a quota 58 ai rossoneri a 51: in ballo però di posizioni buone ce ne sono solo cinque ma due valgono la Champions. Un mini campionato che decreterà l'esito della stagione anche di Raffaele Palladino, ‘bastonato’ da La Gazzetta dello Sport per le scelte di Celje.

Celje ancora in corsa grazie al tecnico

E nell'analisi si sottolinea come gli sloveni siano ancora in vita grazie anche all'interpretazione un po' troppo arrangiata, specie nelle scelte iniziali, della gara d'andata dei quarti. Troppi calciatori fuori ruoli, troppi azzardi e difficoltà fisiologiche nei 90 minuti. Chiaro che per il rush finale in campionato tali esperimenti non ce li si possa permettere. E dal (speriamo) prossimo turno di Conference, nemmeno in Europa.