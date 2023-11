Ruggeri: "Fiorentina squadra che fa divertire, può fare qualsiasi risultato contro chiunque. Italiano? Allenatore moderno"

Il noto cantante Enrico Ruggeri, nonché presidente della Nazionale Cantanti, ha parlato in occasione della Partita del Cuore ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com. Queste le sue parole sulla Fiorentina ma non solo:

“Siamo sempre stati in prima linea noi della Nazionale Cantanti e lo siamo anche ora. Ringraziamo l'associazione Shalom, che ha permesso che il ricavato dell'amichevole fosse devoluto all'emergenza per l'alluvione in Toscana. Fiorentina? Ci si diverte sempre a vederla, è una squadra che può vincere con tutti e perdere con tutti. Mi è dispiaciuto che non abbia fatto risultato contro la Juventus, sia per la simpatia per i viola che per l'antagonismo che c'è con i bianconeri. Italiano? Allenatore moderno, ma ce ne sono diversi".