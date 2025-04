Adani: "Kean può ambire a squadre di alto livello. Lo vedrei al Napoli al posto di Lukaku"

L'ex Viola Daniele Adani ha parlato della stagione di Moise Kean durante la diretta YouTube di Viva el Futbol: “Adesso ha superato Retegui nelle gerarchie della nazionale, sta facendo gol pesanti e la differenza in Serie A. Si apre gli spazi, calcia da dentro e fuori area. È felice e segna gol non banali, ha imparato a far salire la squadra e così giocano tutti meglio nella Fiorentina di Palladino".

'Vedrei bene Kean al Napoli'

"Sette mesi fa non mi sarei aspettato un Kean così completo, se mantiene questo livello credo che possa ambire a squadre di alto livello, superiori alla Fiorentina. Lo vedrei bene al Napoli al posto di Lukaku, ma credo che il prezzo del cartellino sia molto alto per la maggior parte delle squadre italiane”.