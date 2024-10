Chevalier esulta provocatoriamente e Nzola si arrabbia: Ed è così che è arrivato lo stop per lui

Provocazioni, gesti osceni, è stato sicuramente un derby in cui non sono mancati momenti di grande nervosismo quello tra Lens e Lille, che ha visto vincere quest'ultima squadra per 2-0.

L'esultanza che ha fatto arrabbiare Nzola

E anche l'attaccante prestato dalla Fiorentina al Lens, M'Bala Nzola, si è fatto trascinare dagli eventi. Dopo la seconda rete realizzata dalla propria squadra al 101', il portiere del Lille, Lucas Chevalier si è lasciato andare ad un'esultanza provocatoria che ha fatto scattare in piedi l'intera panchina del Lens.

Fuori una partita

Nzola ha ricevuto un cartellino giallo e questa sanzione gli è valsa una squalifica: non potrà giocare la prossima partita del Racing Club de Lens contro il Nantes. Un'assenza la sua che costringerà il proprio allenatore, Will Still, a rivedere tutti i piani offensivi della squadra.