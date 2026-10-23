Kean rimane ancora a caccia del primo gol a Como. Fabregas "Non ci sarà col Sassuolo"

Continua a slittare la data del rientro in campo di Moise Kean, che questa estate è passato dalla Fiorentina al Como ma che ancora non ha trovato la quadra nella sua nuova esperienza: attualmente, peraltro, è fermo per il consueto problema alla tibia che lo dannava anche a Firenze.

Le parole di Fabregas

Se sembrava una cosa da poco, si sta invece rivelando una grana più fastidiosa di ciò che potesse sembrare. Fabregas stesso, aprendosi in conferenza stampa, ha affermato che Kean non ci sarà neanche contro il Sassuolo, domani alle 15. Proseguendo, poi, ha evidenziato che “magari ci sarà martedì (in Champions), ma anche questo non posso garantirlo. La sfida di questa stagione è saper gestire tutto, e quindi anche gli infortuni”.

Non segna da… Firenze

Un investimento finora infruttuoso per una realtà che, di solito, quando spende non sbaglia. Ancora è troppo presto, ma i primi mesi di Kean in riva al lago non sono andati come previsto, e l'ultima rete segnata dal bomber azzurro risale alla sfida di coppa contro il Benevento, quando vestiva ancora la maglia viola.