"Sto male", la telefonata al team manager Ottaviani e la corsa verso la camera di Barone

Cos'è successo ieri pomeriggio al Devero Hotel di Cavenago? Una ricostruzione di quei momenti frenetici e del dramma vissuto dal direttore generale della Fiorentina viene fatta da La Gazzetta dello Sport.

Alle 15.20 circa Barone, invece di scendere nella hall dell'albergo, è riuscito solo ad avere il tempo di telefonare al team manager Simone Ottaviani per avvertire che stava molto male. Lo stesso Ottaviani e lo staff medico della Fiorentina sono saliti in camera sua, hanno capito subito che la situazione era grave.

Quanto all'accordo per non giocare, questo è stato trovato in fretta tramite un colloquio telefonico con i dirigenti della Lega. Protagonisti per l’Atalanta l'AD Luca Percassi, il DG nerazzurro Umberto Marino e per la Fiorentina il DS Daniele Pradè.