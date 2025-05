La Serie A svela i candidati per i premi MVP della stagione. Figurano due calciatori della Fiorentina... e chi se non loro?

La Lega Serie A ha da poco svelato la lista completa dei candidati per i vari premi MVP della stagione 2024/25. Venerdì 23 maggio saranno eletti, in particolare: il miglior Under 23, il miglior calciatore ruolo per ruolo e la stella della stagione. Figurano due giocatori della Fiorentina in lista… e non potevano che essere loro: David De Gea tra i portieri e Moise Kean tra gli attaccanti.

Di seguito la lista completa: