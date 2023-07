E ci sarebbe anche una data buona per chiudere l'affare Arthur tra Juve e Fiorentina

Di certo per ora c'è che Arthur Melo non rientra nel progetto tecnico della Juventus, in cerca di una nuova sistemazione in prestito: a dare una mano ai bianconeri potrebbe essere, come noto, proprio la Fiorentina (che a sua volta riceverebbe un bel contributo sull'ingaggio del brasiliano). Secondo Tuttosport i giorni ideali per chiudere l'affare potrebbero essere quelli della partenza dei bianconeri per la tournée in America, che scatterà il 21 luglio.