Servirà un risultato, non solo il proprio ma più inteso come combinazione di risultati, oltre pronostico alla Fiorentina di stasera per rimanere in corsa per l'Europa. Una mano, cabalisticamente, potrebbe darla la nuova maglia che esordirà stasera contro il Bologna. Una casacca realizzata sul modello di quella del 1999/00, il cui punto più alto fu raggiunto in una notte di fine ottobre, quando la squadra di Trapattoni espugnò Wembley, eliminando l'Arsenal dalla Champions League. Lo ricorda il Corriere Fiorentino, che sottolinea come in quel passato glorioso, si cerchino motivi di speranza per alleviare un presente “molto poco divertente”.