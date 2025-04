Appena arrivato il fischio finale di Lecce-Venezia, anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A. In vantaggio ci sono andati gli ospiti, sfruttando un'autorete di Gallo al minuto 50. Il pari si è fatto attendere solo un quarto d'ora e ha portato la firma di Baschirotto, difensore centrale di Giampaolo.

1-1 il risultato al termine dei novanta minuti più recupero. Un pari che smuove pochissimo la classifica di entrambe, che restano pericolosamente in zona retrocessione. Il Venezia sale a due lunghezze dall'Empoli, impegnato fra pochi minuti contro il Cagliari, mentre il Lecce si riporta a uno dal Parma, prossimo avversario della Fiorentina. Migliore in campo per Lecce e Venezia è stato Tete Morente, attaccante spagnolo dei salentini.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 68, Napoli 64, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Fiorentina 52, Roma 52, Lazio 52, Milan 48, Udinese 40, Torino 39, Genoa 38, Como 33, Verona 30, Cagliari 29, Parma 27, Lecce 26, Empoli 23, Venezia 21, Monza 15.