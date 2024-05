Corriere dello Sport-Stadio: Italiano, tre anni da ricordare

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolone è dedicato all'allenatore della Fiorentina: "Italiano vero". Occhiello: "Tre finali, sei semifinali, 54 gare a stagione: la firma di Vincenzo".

Tanto spazio stamani dedicato a: “Italiano, tre anni da ricordare”. Ovvero: “Due finali di Conference League, una di Coppa Italia, sei volte in semifinale in una competizione ufficiale E in campionato Fiorentina all’altezza della sua rosa”.

Si parla dell'allenatore del futuro: “Palladino prima scelta E Sarri chiama”. Sottotitolo: “L’ex tecnico della Lazio: ”Non cerco la Champions, non ho preclusioni Il Napoli e la Viola nel mio cuore". In breve infine: "Corsa al biglietto per Atene: 9 mila già venduti".