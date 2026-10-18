Fabregas: "Abbiamo preparato la partita contro uno squadrone come la Fiorentina ieri in 30 minuti. Il fallo su Gonçalves lo devo rivedere"
L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha commentato la gara vinta contro la Fiorentina in conferenza stampa.
Sulla partita
Fabregas si espresso così: "Alla fine conta l'idea di gioco, nonostante le caratteristiche diverse dei giocatori. In quel momento la Fiorentina stava soffrendo molto senza palla, volevamo tenerla e ho scelto di tenere insieme lui, Caqueret, Milla e Perrone.Errori arbitrali? Abbiamo fatto, dopo la partita contro il Frosinone, una riunione con gli arbitri e mi è piaciuto molto, più gioco e meno VAR. Hanno più responsabilità gli arbitri ora, il fallo su Gonçalves lo devo rivedere, ma questi tocchettini non sono più falli”.
Sulla preparazione della gara
Poi ha aggiunto: “Abbiamo preparato la partita contro uno squadrone come la Fiorentina ieri in 30 minuti”.
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