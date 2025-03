A margine del Pepito Day, ieri sera ha parlato ai media presenti l'ex difensore viola Gonzalo Rodriguez. Queste le sue parole tra il passato e il presente, suo e della Fiorentina: “E' stato bello ritrovare tanti amici della Fiorentina e del Villarreal, Pepito si è meritato questa serata. La Fiorentina? Mi auguro possa lottare per la Champions. Certo è difficile, ma abbiamo tutti fiducia nella squadra viola”.

E sulla possibilità che la Fiorentina incontro il Betis in semifinale di Conference: "Se la Fiorentina deve avere paura? Pellegrini è 20 anni che è in Europa e ha sempre lottato per cose importanti. E' normale avere timore di loro".