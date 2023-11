La Fiorentina Femminile vince anche in trasferta e si prende il secondo posto in classifica

Vittoria in trasferta per la Fiorentina Femminile nella gara di oggi. Con un gol siglato all'86' Lundin ha deciso la gara contro la Sampdoria e conquistando il secondo posto, in attesa della Juventus che giocherà stasera. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per le gigliate dopo l'1-0 al Milan della scorsa settimana. Le viola allenate dal tecnico De La Fuente salgono quindi a 16, a cinque punti di distanza dalla Roma capolista a quota 21.

Il prossimo impegno della Fiorentina sarà in casa sabato 18 novembre contro il Como.