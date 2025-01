Bocci: "Palladino, ci voleva molto a capire che serviva un centrocampista in più?"

Alessandro Bocci, opinionista e giornalista di fede gigliata, ha commentato su Radio Bruno la vittoria della Fiorentina sulla Lazio, soffermandosi anche sulle scelte di Palladino:

Su Palladino e la difesa

“Serviva un centrocampista in più, Palladino ci ha messo tanto a capirlo. Beltran è stato fondamentale anche in fase difensiva ma anche Gudmundsson è andato meglio. Pongracic anche mi è piaciuto ma mi chiedo perché non utilizzarlo prima. Adesso, però, perché prendere Pablo Marì? La Fiorentina ha Comuzzo, Valentini e Moreno, non capisco perché prendere un altro difensore”.

E ancora

“Sottil non fa il lavoro di Folorunsho, copre di meno a centrocampo. Palladino non aveva molte soluzioni per fare i cambi a Roma. Bellissimo il primo tempo contro la Lazio, ma troppa sofferenza nella ripresa. La difesa però ha retto bene”.