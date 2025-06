Fiorentina e Genoa: Il muro contro muro. Un esercizio davvero rischioso per i viola

Fiorentina e Genoa, siamo al muro contro muro. Stando a quello che riporta stamani La Repubblica nella sua edizione genovese, il club rossoblu è stato categorico per Albert Gudmundsson: soldi e basta.

La Fiorentina se vuole l'islandese deve versare i 17 milioni pattuiti per il riscatto e non sembrano esserci alternative.

Altri interessamenti

La dirigenza rossoblu, nonostante il processo penale in Islanda e i problemi avuti durante la stagione, si fa forte del fatto che ci sono interessamenti per lui da altre società, sia in Italia che all'estero.

Esercizio rischioso

Quindi lasciar decadere il diritto di riscatto diventa un esercizio pericoloso per i viola. Questo sempre che la sua permanenza sia una priorità per il club di Rocco Commisso.