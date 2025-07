Un altro centrocampista alla corte di Pioli: Il nome cerchiato in rosso e anche elementi di caratura internazionale

La pista Sohm non è l'unica da seguire perché per il centrocampo della Fiorentina potrebbero arrivare due elementi.

Cerchiato in rosso

Su La Nazione si legge che Nicolussi Caviglia è un altro nome di quelli cerchiati di rosso da parte della dirigenza viola. Difficile che possa restare in Serie B al Venezia dopo la buona stagione fatta lo scorso anno.

Caratura internazionale

Per il quotidiano locale sono da tenere sotto controllo anche i nomi di Martel e O'Riley, elementi di caratura internazionale, ma non sono escluse sorprese (nella fattispecie nomi ancora non usciti a livello mediatico).