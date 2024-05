Ecco la nuova maglia della Fiorentina! Il Viola la fa da padrone nella casacca per la stagione 2024/25

La Fiorentina, attraverso i propri canali social, ha appena pubblicato la nuova maglia, quella della prossima stagione. In occasione della sfida di domani contro il Napoli, l'ultima in casa di questo campionato, il club di Rocco Commisso ha deciso di indossare la casacca che ci accompagnerà per tutto il 2024/25. Scopriamone insieme tutti i dettagli (in gran parte già anticipati da Fiorentinanews.com):

La nuova maglia della Fiorentina

La maglia 2024/25 della Fiorentina

Il Viola la fa da padrone

Come si può notare dalle foto, la nuova divisa appare molto diversa da quella attuale, dato che il bianco scompare quasi del tutto per lasciare spazio al Viola, che da sempre caratterizza la nostra squadra.

Ecco anche pantaloncini e calzettoni

Questi i pantaloncini, “total purple”

Ecco i calzettoni

Infine, anche un dettaglio del colletto