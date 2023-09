A gennaio si comincia con la demolizione del Franchi: ecco quanto costerà la prima parte dei lavori

La Nazione fa il punto su quelli che sono i lavori che riguarderanno lo stadio Artemio Franchi nei prossimi mesi. Prima di rinnovare, però, servirà demolire e da Palazzo Vecchio la cifra stimata per questa prima fase dei lavori si aggira intorni ai 730mila euro. Ad essere abbattute saranno le strutture realizzate per i Mondiali di Italia ‘90 lato curva Ferrovia come il parterre o le scale, non quelle elicoidali del Nervi e dunque non sottoposte a vincolo, che guidano alla vetta della curva. Poi toccherà ad altre strutture costruite sempre in occasione dei Mondiali.

L'inizio delle operazioni, come previsto, comincerà a gennaio 2024. Data molto più vicina, e si parla di giorni, è invece quella che vedrà la presentazione del progetto esecutivo da parte di Arup, la società di progettazione guidata dall’architetto David Hirsch, che si è aggiudicata il bando per il restyling.

E sul tema fondi? Il piano è portare a gara il primo lotto entro dicembre per poi integrare con il secondo lotto andando a completamento delle opere. Con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc nel Pnrr) si realizzi il primo stralcio di lavori che dovranno finire entro il 2026, ma sarà sufficiente che la partenza sia fissata entro marzo del prossimo anno.