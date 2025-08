L'offerta, qualche giorno di riflessione e poi il no.

Lucas Beltran è rimasto fedele al suo pensiero originario: se lascio la Fiorentina voglio rimanere in Europa. E se proprio dovessi tornare a giocare in Sud America lo farei solo per il River Plate.

Solo per il River, ma…

Eh già l'unica eccezione al motto “o Europa o niente”, l'attaccante la farebbe per il suo vecchio club che però non ha mai spinto sull'acceleratore per riprenderselo. A più riprese il tecnico biancorosso, Marcelo Gallardo, ha provato a capire se ci potesse essere la possibilità di convincere Beltran a ritornare a casa, specialmente prima che si disputasse il Mondiale per club.

Un jackpot saltato

Ma si è sempre e solo parlato di prestito, una parola e una formula che non interessano alla Fiorentina che, con lui, puntava a fare un jackpot da 15 milioni di euro.