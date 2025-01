Dopo la brutta sconfitta a Monza, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa verso il Torino: “Cataldi non è ancora recuperato, spero di averlo prossima settimana. Folorunsho? Si vede che si è allenato bene a Napoli. Sicuramente è carico e sta bene, è a nostra disposizione”.

“Gud sta migliorando, è un ragazzo equilibrato. Ha bisogno di gol”

Su Gudmundsson: “Ci ho parlato tanto in settimana, dove si è allenato alla grande e la condizione fisica sta migliorando. Ha bisogno di fiducia, di qualche gol in più, quello che serve un po' a tutti gli attaccanti. Direi che è un ragazzo equilibrato e concentrato, sta cercando la forma migliore”.

“Pradè? Stiamo tutti male quando perdiamo. Ciò che dice, lo fa in modo costruttivo”

Sulle parole di Pradè: “Stiamo male tutti quando perdiamo le partite, anche in dirigenza. Il direttore probabilmente voleva scuotere un po' l'ambiente. Ho un bel rapporto e c'è grande fiducia e sintonia. Daniele ha esperienza, tutto ciò che dice lo fa per mettere le cose a posto e trasmettere positività, in maniera costruttiva. Capitano? Ranieri, senza dubbio. Mi piace, incarna l'immagine della Fiorentina”.

“Al mercato ci pensa la società. Ho bisogno dei ragazzi e hanno bisogno di me”

Sul mercato: “Sono concentratissimo solo sul lavoro e sulla squadra. I ragazzi hanno bisogno di me e io ho bisogno di loro. Ci pensa la società a tutte le dinamiche. Modulo? Non si tratta di numeri. Guardate Beltran, che sta quasi facendo un lavoro da mezzala, o ciò che faceva Bove. Si attacca e si difende insieme, sempre. Credete in me. In questo momento siamo lunghi, probabilmente ci manca forza fisica a centrocampo, ma qual giocatore in più non ce l'abbiamo. Sopperiremo in altra maniera”.