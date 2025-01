Corriere Fiorentino: Tutto fatto per il difensore

Una pagina dedicata interamente alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

L'apertura è per: “Beltran Metamorfosi di un 9”. Sottotitolo: “Le difficoltà per il ruolo, il paragone pesantissimo con Batigol: ora Lucas ha trovato la sua dimensione tra mezzala e seconda punta. Con il fiuto del gol”.

Il fortino

In taglio medio presente un editoriale, dal titolo: “Ma ora non si torni dentro al fortino”. Sul mercato in taglio basso: “È il giorno di Pablo Marì Como e Nantes su Ikoné”. E ancora: “Tutto fatto per il difensore del Monza che arriverà a Firenze nelle prossime ore Offerte per il francese che ha preso tempo Kouame sempre più vicino all'Empoli”.