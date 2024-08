I tifosi del Torino contestano Cairo davanti allo stadio: "Ambizione di quale livello? Te ne vai o no?"

In questi minuti sta avendo luogo la contestazione a Torino la contestazione dei tifosi granata nei confronti del presidente del club Urbano Cairo, scatenatasi in seguito alla cessione dell'esterno Raul Bellanova all'Atalanta. Tantissimi sono i presenti all'esterno del Filadelfia che hanno alzato i toni contro il patron.

Cori contro Cairo

I mille e più tifosi del Torino presenti stanno intonando cori del tipo: “Presidente pezzo di m... Te ne vai o no?” e hanno affisso tre striscioni ai cancelli, del tipo "Ambizioni di un certo livello?" oppure "Da 19 anni il solito ritornello", e ancora "Noi non siamo in vendita".

Contestazione che prosegue

La contestazione dei tifosi proseguirà anche in queste ore fino a raggiungere la tribuna dello stadio per poter esprimere il loro dissenso contro Cairo.