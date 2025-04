Il Celje arriva bello lanciato alla sfida con la Fiorentina: vittoria in casa del Bravo e filotto che lo avvicina al terzo posto

Arriverà al match di andata con la Fiorentina con una vittoria il Celje, che oggi pomeriggio ha vinto per 2-1 in casa del Bravo. Decisiva una doppietta dell'esterno Matko, dopo che i prossimi avversari di Conference erano andati sotto per colpa di Baboula al 25'. Matko ha ribaltato la gara tra il 32' e il 38' mentre il Bravo ha avuto l'occasione di pareggiare all'82' ma Pecar ha fallito un rigore. Il Celje arriverà all'andata dei quarti dunque con un filotto di tre vittorie e a -2 dal terzo posto.