Nell'amichevole di ieri tra Galatasaray e Lazio finita 2-2 si è messo in mostra l'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, il quale ha segnato una grande doppietta contro i biancocelesti.

La doppietta di Torreira

Il centrocampista uruguaiano ha prima sbloccato la partita con un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un calcio da fermo, mentre in seguito ha segnato il suo secondo gol con un gran destro sul secondo palo. I capitolini allenati da Maurizio Sarri sono andati invece a segno con autogol di Sanchez e un gol di Zaccagni a fine primo tempo.

E Zaniolo…

L'altro ex viola del Galatasaray, ovvero Nicolò Zaniolo, non ha disputato nemmeno un minuto di gioco poiché non è stato convocato per la gara amichevole, rimanendo quindi in tribuna a guardare i compagni di squadra in campo.