I nuovi nomi del giorno, pronunciati da Fabrizio Corona in relazione al caso scommesse, sono Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale; l'ultimo è stato anche confermato da Dillingernews.it.

La Procura di Torino ha già avviato le prime ricerche sui tre calciatori. Secondo quanto riportato da La Presse, tuttavia, mancherebbero prove che testimoniano il loro coinvolgimento diretto nel caso.

Intanto Guido Furgiuele, avvocato di Casale, non ci sta e difende il difensore della Lazio: “Nicolò non ha mai scommesso sullo sport. Sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta. Attesa la gravità di queste accuse, sporgeremo querela”.