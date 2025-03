Rui Vitoria: "Siamo stanchi mentalmente e fisicamente, ora dobbiamo riposare. All'andata la Fiorentina ci ha lasciato tanti spazi"

L'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria ha parlato ai media dopo il pareggio per 1-1 in campionato contro l'Atromitos e in vista del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "La squadra sembra mancare di energie fisiche e mentali. La cosa principale, però, è che la squadra deve avere decisioni migliori vicino alla porta avversaria. Abbiamo una partita molto importante davanti a noi giovedì, sarà importante per alcuni dei nostri giocatori riposare e entrare nel miglior modo possibile

Le differenze tra le due gare? La Fiorentina ha giocato molto alto, ci ha lasciato spazi. Oggi è stato diverso, l'Atromitos stava molto dietro, non ci ha concesso spazi. Abbiamo fatto buone azioni offensive".