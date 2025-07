A Radio Sportiva ha parlato l’ex attaccante viola Ciccio Graziani che ha commentato alcune dinamiche di casa Fiorentina proiettandosi anche alle possibili ambizioni della squadra di Pioli nella prossima Serie A.

‘Dzeko figura di riferimento per lo spogliatoio, farà bene’

“Sono contento che nessuno abbia portato via Kean alla Fiorentina con la clausola, fossi stato il Napoli ci avrei pensato. Sono felice che sia rimasto e Dzeko giocherà e farà bene. Il bosniaco non potrà essere sfruttato a pieno vista l’età ma è forte, ragazzo eccezionale e sarà una figura di riferimento per lo spogliatoio per la Fiorentina, così come Gosens e Ranieri. Un calciatore importante per trasmettere voglia di vincere e di essere protagonisti”.

‘Ci sono tutti i presupposti per cullare qualche sogno”

“La Fiorentina sta facendo un buonissimo mercato e Pioli è tornato con entusiasmo, ambizione e voglia di fare bene. A Firenze ci sono tutti i presupposti per guardare alla prossima stagione magari cullando anche qualche sogno. La Fiorentina dovrà lottare con Roma, Lazio, Bologna, non so se con l’Atalanta che ormai è una grande, ma potrà giocarsi un posto in Champions”.