Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina. L'attaccante è in arrivo dal Genoa, ma oltre al suo trasferimento, a tenere banco è il suo processo che il giocatore dovrà affrontare in autunno a Reykjavik per molestie.

Per approfondire il tema il portale calciogenoa.it ha contattato l’Avvocato Cesare Di Cintio, fondatore dello studio legale DCF Sport Legal, che si occupa proprio di assistenza e consulenza ad atleti, dirigenti, società e federazioni in materia giuridico-sportiva. Queste le sue parole sull'argomento: “Il calciatore risulta indagato in Islanda per condotte extra sportive costituenti reato. La giustizia italiana sul punto non ha giurisdizione e quindi è difficile dire cosa possa rischiare a titolo di eventuale condanna visto che bisognerebbe prender come parametro le leggi islandesi”.

E ancora: “È chiaro che un fatto di tal genere, se confermato in giudizio, potrebbe rilevare invece da un punto di vista giuslavoristico in ragione del rapporto di lavoro subordinato che il giocatore ha in essere con società italiana di Serie A. Sul punto il contatto collettivo FIGC- LNPA-AIC prevede all’art.11.5 che ‘la risoluzione può esser ottenuta dalla Società anche per caso di condanna del Calciatore a pena detentiva per reati non colposi, comminata in Italia o all’estero, passata in giudicato. Credo però che le scelte del Genoa oggi siano dettate solo dal mercato e non da altro”.

E infine sulla possibile cessione in prestito: “In assenza di condanne vigono sempre i contratti di lavoro, quindi, in caso di cessione a titolo temporaneo saranno efficaci le norme sportive che regolano i rapporti e gli accordi tra le parti. Tuttavia anche in questo caso la società cessionaria (la Fiorentina) può, ove dovessero ricorrere le condizioni illustrate in precedenza, a norma dell’art.11.6 del contratto collettivo FIGC-LNPA- AIC, chiedere la risoluzione del contratto, mentre la società cedente (il Genoa) avrà diritto ‘di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell’originario rapporto tra essa e il calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto”.