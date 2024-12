Una novità per la Fiorentina in Conference già annunciata da Palladino. Un altro spezzone per Gudmundsson

Archiviata la vittoria in campionato contro il Cagliari, per la Fiorentina è già tempo di pensare al prossimo impegno di Conference League contro gli austriaci del Lask. E sono attese diverse novità di formazione per questo appuntamento.

Prima novità

La prima l'ha già annunciata Palladino qualche giorno fa: Martinelli sarà il portiere titolare della squadra viola. Il classe 2006 farà così il suo debutto anche in Europa dopo aver già fatto il suo esordio in A nel finale della scorsa stagione.

Si scaldano Kayode e Biraghi

Kayode e Biraghi sono pronti a subentrare sulle fasce laterali, mentre restano i dubbi sulla presenza di Pongracic escluso dai convocati contro il Cagliari per un problema alla coscia.

Situazione Gudmundsson

In campionato si è rivisto Gudmundsson ma solo per uno spezzone di partita perché la sua autonomia è ancora limitata. Difficile che Palladino lo lanci dall'inizio in Conference, molto probabile invece che gli faccia fare un altro spezzone di gara per guadagnare minutaggio.