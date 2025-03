"Adesso è lecito sognare". L'obiettivo 'segreto' dello spogliatoio della Fiorentina ha un nome preciso: Champions League

“Dentro di noi abbiamo un obiettivo, ma dobbiamo lavorare ad ogni partita” ha detto il terzino destro della Fiorentina Dodo intervistato da DAZN dopo la vittoria viola sull'Atalanta. Anche il tecnico gigliato Palladino, nell'ultima conferenza stampa ha fatto capire, come all'interno dello spogliatoio i giocatori e lo staff viola si siano dati un obiettivo preciso, ma questo davanti alle telecamere non è stato rivelato né dall'allenatore né dai calciatori.

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani cerca di interpretare in questo senso i segnali arrivati dalla bellissima partita di domenica pomeriggio. Secondo il quotidiano il vero grande traguardo che la squadra si è posta sarebbe la qualificazione alla Champions League.

Un sogno per i tifosi (che non sentono la famosa musichetta dal lontano 2010), ma anche per la società che incasserebbe molti più soldi rispetto al Conference League e potrebbe in questo modo trattenere calciatori che stanno attirando l'attenzione di grandi squadre. Non è un caso che Dodo nell'intervista post- partita abbia dichiarato: “Sì, è lecito sognare”.