Palladino: "La notte magica contro la Juventus ci ha dato una grande autostima, Gasperini un fenomeno. Abbiamo una grande ambizione in Conference"

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla partita di campionato contro l'Atalanta.

“Fenomeno Gasp”

“Sarà un match complicato - ha detto Palladino - giochiamo contro una squadra forte e contro un allenatore fenomenale come Gasperini. Dobbiamo preparare bene questa sfida, perché dobbiamo dare continuità di prestazioni e di risultati”.

“Una notte magica”

Le ultime partite prima della sosta hanno riportato serenità: “E' cambiata la nostra autostima. C'è tanto orgoglio per quello che abbiamo fatto e per la bellissima vittoria contro la Juventus. E' stata una notte magica vissuta coi nostri tifosi. Abbiamo tanto entusiasmo dopo i successi in Conference e contro i bianconeri, ci siamo rialzati dopo un periodo difficile. Adesso dobbiamo ripartire più forti di prima”.

“Ora viene il bello”

Spazio per alcune considerazioni anche sul cammino in Conference: “Adesso viene il bello anche in questa competizione. Il Celje ci può mettere in difficoltà a casa sua, ma abbiamo una grande ambizione e vogliamo andare avanti”.