Quinto posto Champions addio? C'è bisogno di un'impresa (anche della Fiorentina) per scalare il Ranking Uefa

La Gazzetta dello Sport fa il punto per quanto riguarda la classifica del Ranking Uefa per nazioni.

Ormai l'ottenimento del quinto posto in Champions League sembra un miraggio per il campionato italiano. Matematicamente la situazione potrebbe ancora essere ribaltata a favore della Serie A, ma ormai la Spagna sembra essere indirizzata verso la conquista del posto bonus nella massima competizione europea. In corsa per l'Italia sono rimaste Fiorentina, Lazio e Inter, ma anche una loro grande cavalcata europea potrebbe non bastare.

La situazione era già complessa dopo l'eliminazione in contemporanea di Atalanta, Juventus e Milan dalla Champions, ma dopo i risultati di questo turno europeo, con la Roma che ha perso lo “scontro diretto” contro l'Athletic club Bilbao, serve un'impresa per ribaltare la classifica. I punti di svantaggio della serie A dalla Liga sono ormai 1,7. Quest'ultima può vantare ben quattro squadre ancora in corsa, di cui due in Champions League, che dà più punti per la classifica. Oltre a dei grandi risultati delle italiane, occorre sperare nel tracollo delle spagnole.