Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato al Viola Park ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com dopo la sconfitta interna contro il Monza: "Questa sconfitta è la fotografia di questo periodo no. Anche oggi abbiamo concesso due tiri in porta e abbiamo preso due gol. Non possiamo gestire la partita noi e poi perdere, dobbiamo essere più incisivi davanti. Il copione è quello: vengono su due volte e prendiamo due gol. Le partite si decidono dentro le aree. Ci manca un po' di attitudine dietro, un po' di mentalità. Si pensa a fare la partita e poi ci manca l'attitudine dietro.

Ne abbiamo parlato, non credo che i ragazzi si sentano sicuri dei playoff. Dal confronto avuto e anche dalla prestazione che abbiamo visto oggi non ho questa sensazione. Dobbiamo incidere di più nelle due aree, abbiamo fatto la partita anche oggi. Volevamo vincere, ora abbiamo altre due partite in casa e dobbiamo rimanere lucidi e sereni. Stiamo pagando gli errori tanto. Il modulo c'entra poco, nel secondo tempo abbiamo giocato in una sola metà campo. Questa squadra se la giocherà con tutti, speriamo di portare a casa il risultato".