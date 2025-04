L'ex direttore sportivo del Crotone ai tempi di Mandragora in rossoblù, Giuseppe Ursino, ha parlato a Radio Bruno del centrocampista viola che sta vivendo un momento a dir poco magico: "La crescita di Rolando è stata frenata dagli infortuni, ma adesso è uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Il ruolo centrale alla Fiorentina lo ha aiutato. Adesso in viola è un leader e i suoi compagni hanno trovato in lui un trascinatore.

La rovesciata? Ci provava sempre anche in allenamento. Spalletti guarda spesso al momento di forma dei giocatori e, visto cosa sta facendo Mandragora, credo che il CT ci stia facendo più che un pensierino. La qualità del centrocampo viola lo hanno agevolato. Per me è un mediano oppure un centrocampista di sinistra in una linea a quattro. Ma ha dimostrato di aver trovato equilibrio".