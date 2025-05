Potrebbero essere diversi gli assenti in casa Udinese per l'ultima partita di campionato dei bianconeri contro la Fiorentina. La squadra bianconera dovrà sicuramente fare a meno di Thomas Kristensen e Sandi Lovric, con il giudice sportivo che li ha fermati per un turno dopo aver ricevuto un cartellino giallo essendo già in diffida.

Come riporta il Messaggero Veneto però, anche Iker Bravo e Hassane Kamara rischiano di mancare al saluto con i tifosi domenica alle 20.45 contro i viola. Lo spagnolo, assente a Torino per un dolore al piede, non si è allenato ieri e Kamara ha svolto terapie al flessore destro che lo ha costretto al cambio forzato al 29º all’Allianz Stadium. I due potrebbero così aggiungersi agli infortunati Thauvin, Bijol, Payero e Touré, che sicuramente non ci saranno.