Tutti vogliono Leoni per la difesa. Ma l'Inter potrebbe usare la carta Sebastiano Esposito per convincere il Parma

Giovanni Leoni è il difensore che vogliono tutti. Classe 2006 di proprietà del Parma lo seguono Juventus, Inter e Milan, in una corsa che infiammerà il mercato estivo. Il Parma cerca di resistere, ma non sarà facile visto il livello delle pretendenti.

L'Inter pronta a utilizzare la carta Sebastiano Esposito

E come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono pronti a giocare la carta Sebastiano Esposito con i ducali, seppur in una trattativa separata da quella per Leoni. L'attaccante è valutato 6-7 milioni e c'erano già stati contatti per lui nelle scorse ore con il Parma.

E la Fiorentina…

Esposito era stato seguito anche dalla Fiorentina, ma Pioli vuole prima capire il da farsi con Beltran. E il mercato viola adesso è concentrato sul centrocampista.