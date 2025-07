Clamoroso Gollini: il trasferimento alla Cremonese salta all'ultimo momento. E l'ex Fiorentina torna a Trigoria

C'è un caso particolare di mercato, che riguarda il portiere ex Fiorentina Pierluigi Gollini. Era tutto fatto per il passaggio dalla Roma alla Cremonese, sarebbe stato un anno in prestito secco in grigiorosso come titolare, ma la trattativa si è congelata improvvisamente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, alcune questioni economiche dell'affare non hanno permesso la chiusura tra Gollini e la Cremonese. L'ex viola, dunque, torna verso Trigoria e momentaneamente resta a Roma in attesa di una nuova opportunità. Non è stato trovato l'accordo.