Pinamonti sbaglia due rigori in uno e l'Atalanta non perdona il Sassuolo. Dea a valanga e Bologna staccato, guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il posticipo di Serie A a Bergamo tra Atalanta e Sassuolo. La Dea passa senza problemi sui neroverdi, vincendo con un netto 3-0. A segno nel primo tempo Pasalic al 22esimo. Allo scadere della prima frazione Pinamonti ha la doppia chance per pareggiare I conti dal dischetto, visto che il primo rigore (sbagliato) è stato considerato da ribattere per un'infrazione della difesa atalantina. Doppio errore per l'attaccante ex Inter, che dunque non riesce a pareggiare.

Nel secondo tempo dilaga l'Atalanta, prima con Koopmeiners e poi con Bakker. Con questi tre punti la Dea allunga sulle inseguitrici, staccando il Bologna.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63 *, Juventus 54, Milan 52, Atalanta 45 *, Bologna 42, Roma 38, Lazio 37 , Fiorentina 37, Torino* 36, Napoli* 36, Monza 30, Genoa 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).