La Fiorentina si è messa in testa di prendere un altro centrocampista: Muscoli e intensità per un reparto che soffre. I nomi in ballo

La Fiorentina si è messa in testa di voler cercare un altro centrocampista, oltre al già arrivato Folorunsho, che porti muscoli e intensità a un reparto che sta faticando molto, sia per l'assenza di Bove che per il calo fisico e i problemi di Cataldi.

A fare un riepilogo della situazione in questo reparto è il Corriere dello Sport-Stadio che parte parlando dell'interessamento dei viola per Bondo del Monza. Ma in cima alla lista dei desideri c'è Frendrup del Genoa. L'ostacolo ad oggi è il prezzo del cartellino, per il quale i liguri chiedono oltre 20 milioni di euro.

Resta in piedi l'ipotesi Fazzini, per quanto il calciatore dell'Empoli non rispecchi l'identikit ideale. Un altro papabile poi è Cristante, contratto in scadenza con la Roma nel 2027.

Fuori identikit c'è da rammentare il fatto che è stato offerto alla Fiorentina Matic, classe ‘88 e in forza al Lione. L’ex Manchester United chiede un contratto di almeno due anni.