La Nazione: Fiorentina, vai a Roma e non vedi mai il Papa

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Daje Vincenzo ci siamo quasi".

Pagina 4

Qui l'apertura è per: “Viola, sei gare rimaste indigeste Rimpianti e occasioni sprecate Vai a Roma e non vedi mai il Papa”. Sottotitolo: “Ora c’è da fare un ultimo scalino Questa squadra si ferma sempre a un passo dal traguardo. Biraghi: ”Ci manca lo zuccherino finale".

Pagina 5

C'è un giocatore in primo piano: “La rivincita del Chino Testa, destro e sinistro Quarta centrale bomber Cinque reti in 17 partite”. Sottotitolo: “Il difensore è fra i primi per ruolo in Europa e secondo solo a Nico per gol decisivi”. Di spalla: “Kayode, il fallo ‘fake’ e la frase sul silenzio E’ sempre il solito Mou”.