Il ds della Fiorentina Daniele Pradè prima della semifinale contro l'Atalanta è intervenuto a Mediaset toccando varie tematiche collegate alla gara e alla squadra viola: "Queste sono partite che non vanno gestite. Sarà una battaglia sportiva. L'Atalanta è una squadra forte, e per noi raggiugere la finale sarebbe sicuramente un traguardo importante. Prima la Coppa Italia era una competizione sottovalutata, ora invece è talmente bella che tutti vogliono arrivare in fondo. A partire da quando vai in visita al Presidente della Repubblica fino all'atmosfera che si respira all'Olimpico. Sono tutte bellissime sensazioni".

"Stasera capiremo se la squadra è matura"

Alla domanda se dopo le due finali raggiunte l'anno scorso la squadra è ora più matura Pradè risponde: "Ce lo dirà la gara di stasera, fare previsioni è difficile. I ragazzi sanno quanto è importante oggi e ci piacerebbe raggiungere questo obiettivo. L'approccio stasera sarà fondamentale, sappiamo che l'Atalanta spingerà forte e ce la metterà tutta. Noi siamo una squadra imprevedibile, noi abbiamo una caratteristica: o facciamo bene bene o facciamo male male". Stasera ci auguriamo di fare bene bene".

“Guardiamo il presente e non il futuro”

E prosegue "Dopo tutto quello che ci è successo adesso conta solo il presente. Il nostro futuro è adesso. Società come le nostre sono organizzate al giorno d'oggi. Siamo una società in grandissima ascesa, che tanti giocatori vogliono e anche gli stessi allenatori vogliono. E' una piazza ambita. Siamo una società che guarda il presente e non il futuro".

“Belotti lo vorrebbe qualsiasi allenatore”

Sull'attaccante viola Belotti dichiara: "Lui è un giocatore che ti serve sempre. Lavora per la squadra, dà l'anima. Qualsiasi allenatore vorrebbe allenare Belotti. Noi siamo contenti anche così del Gallo, il gol arriverà".