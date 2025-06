E il sostituto di Gonzalez? Un anno dopo l'unica certezza sono i 30 milioni della Juve e tante illusioni sprecate in prestiti onerosi

Con un Gudmundsson sulla via del ritorno e un Colpani già rassegnato al suo destino, si sta per sfaldare di fatto la strategia che un anno fa la Fiorentina aveva messo in piedi per sostituire il partente Gonzalez. Il Flaco del Monza e l'islandese, un mancino e un destro, per ampliare su due interpreti le doti di fantasia e gol perse con l'argentino. Come spesso accaduto in passato però, mentre la società viola i suoi bei 30 milioni previsti dal riscatto (obbligatorio) della Juve li ha messi in saccoccia, quelli che erano da versare per pagare i suoi due calciatori sono rimasti solo teorici: 12 milioni Colpani e altri 17 per Gudmundsson.

Certo Colpani non ha reso, nonostante si fosse portato dietro Palladino da Monza, e Gudmundsson ha la bega del processo sulla testa: una storia che però era arcinota anche quando lo si è inseguito per otto mesi, premurandosi di sbandierarlo ai quattro venti. Nessuna sorpresa, nessuna disdetta o sfortuna.

Un anno dopo però resta un altro reparto da ripensare, ricostruire, smontare e rimontare e restano evidentemente due scelte portate avanti con poca convinzione. Oltre agli 8+4 milioni spesi per i rispettivi prestiti onerosi e i 30 con cui, ad oggi, non si è ancora concretamente sostituito Gonzalez.