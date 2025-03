Il fratello di Moise, Giovanni Kean, è intervenuto a Radio Bruno dopo la doppietta in Nazionale contro la Germania: “Son contento per Moise. Lui aveva lasciato in sospeso molte cose e in questa stagione qua l'ho visto molto determinato, anche incazzato, per la stagione passata. Non mi sta sorprendendo, un po' perché lo conosco e so di cosa è capace. Per ora direi che è tutto il linea. Ieri sera era felice per i gol, ma dispiaciuto per il mancato passaggio del turno. Avrebbe voluto fare la tripletta su rigore, ma gli hanno tolto praticamente il pallone dalle mani”

E sulla scelta della Fiorentina: "Ha subito percepito fiducia nelle parole del mister e della società. E' quello di cui aveva bisogno, alla Juve le aspettative erano diverse perché ci aspettavamo più considerazione considerando la storia tra lui e i bianconeri. Ma Moise aveva bisogno di una piazza come Firenze che lo ha accolto in maniera molto bella, non ci aspettavamo un'accoglienza così. Ovviamente quando le cose vanno bene siamo tutti felici. Sinceramente non ci aspettavamo una piazza così bella qui a Firenze”.