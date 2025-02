L'allenatore del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così a Sport Mediaset: "Siamo stati bravi a venire fuori in campionato dopo un inizio difficile, per i troppi pareggi e per alcune partite in cui abbiamo un po' balbettato. La Champions ci ha tolto un po' di energie, ma poi siamo riusciti a infilare una serie di risultati importanti e adesso siamo lì, a ridosso delle più forte".

“Castro può diventare un top”

Su Castro: “Non dimentichiamoci che ha appena compiuto vent'anni. Per come si allena e per la voglia che ci mette, se continua così può diventare davvero un attaccante top. Non deve mai smettere di concentrarsi nel lavoro, ma sta facendo vedere grandi doti, da centravanti vero che però sa mettersi anche al servizio della squadra”.

“Sogniamo di tornare in Europa”

Infine: “Sarei felice se il Bologna continuasse a crescere e correre per l'Europa. Qualificarci per il secondo anno consecutivo sarebbe il sogno di tutti”.