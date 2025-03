Seconda vittoria di fila per il Torino. Il Monza invece cala a picco verso una Serie B sempre più vicina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'anticipo delle 12:30 di questa domenica di Serie A non regala grandi sorprese. Il Torino di Vanoli si impone a Monza con uno 0-2 convincente, grazie all'incisività dei nuovi acquisti. A fine primo tempo Eljif Elmas firma il suo secondo gol in granata; raddoppio siglato invece da Casadei, nel cuore della ripresa, che di fatto chiude i conti.

Buona vittoria per il Toro, fondamentale per allontanarsi ulteriormente dal gruppone di medio-bassa classifica. Per il Monza di Bianco e Castrovilli, invece, pare non esserci più nulla da fare: la retrocessione in Serie B, per quanto aritmeticamente non dietro l'angolo, è sempre più vicina. Nelle ultime tredici gare sono arrivate undici sconfitte e una sola vittoria, quella contro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 49, Lazio 47, Fiorentina 45, Bologna 44, Milan 41, Roma 40, Udinese 39, Torino 34, Genoa 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 21, Venezia 18, Monza 14.