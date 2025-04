Rieccoci di nuovo... "La Juventus ha avuto già contatti con la Fiorentina per Comuzzo"

E ci risiamo, di nuovo. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla dell'interesse della Juventus per diversi profili italiani in vista del mercato estivo. Per la difesa il nome più altisonante è quello di Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina che già a gennaio è stato vicino a lasciare i viola con il forte interesse del Napoli.

La Gazzetta parla dei precedenti affari tra le due società sia in un senso che nell'altro, da Nico a Kean, da Vlahovic a Chiesa e sottolinea come tra le due società ci siano già stati contatti per Comuzzo in vista dell'estate.