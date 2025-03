Qualche segnale di avanzamento lavori al ‘Franchi’ e non solo nel cantiere già allestito da mesi sotto la Curva Fiesole ma a colpo d'occhio anche in Maratona. In particolare, coinvolta e inglobata nei ponteggi la Torre, che sovrasta il settore lungo del campo. In base a quanto riferito dal Comune, Fiesole e Maratona dovrebbero essere proprio i due settori ad essere completati per primi.